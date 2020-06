Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 691: Leila quitte Samuel (Spoiler)

Ce vendredi 19 juin 2020, dans l’épisode 691 de “Demain nous appartient” sur TF1 : Leila a pris une décision lourde de conséquences.

Leila quitte Samuel !

A plusieurs reprises, Leila a tout fait pour que son couple avec Samuel fonctionne. Celle qui avait quitté mari et enfants pour vivre sa passion amoureuse, est loin d’être épanouie dans son couple. Il faut dire que la relation entre Nour et Samuel est catastrophique et a atteint un point de non retour lorsque ce dernier l’a giflé. Si Leila a bien tenté de les réconcilier, les deux protagonistes n’en ont jamais eu l’envie. Fatiguée de se battre pour le bien-être de tous, Leila a décidé de faire ses valises direction la Belgique où vit sa soeur. Elle quitte Samuel ! Que va-t-il devenir sans Leila ?

Amanda retourne sur les lieux du crime

Après sa terrible agression, Amanda a séjourné quelques jours chez la Famille Delcourt. Mais il est temps de retourner chez elle, là où le viol a eu lieu… Pour Amanda, c’est un véritable traumatisme de revenir à l’endroit où tout a basculé. Les flash cauchemardesques envahissent son esprit à mesure qu’elle déambule dans l’appartement. Comment va-t-elle pouvoir se reconstruire ?

Demain vous appartient, du Lundi au vendredi, 19h10 sur TF1