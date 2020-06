Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 692 : Samuel prend une grande décision (Spoiler)

Ce lundi 22 juin 2020, dans l’épisode 692 de “Demain nous appartient” sur TF1 : Samuel retourne vivre à l’hôtel.

Samuel s'en va !

Leila a quitté Samuel, épuisée d’être la seule à tout faire pour le bien-être de son couple et de sa famille. Un véritable coup dur pour le Docteur Chardeau ! Ce dernier n’a plus aucune raison de rester dans l’appartement qu’il partageait avec Leila. Par ailleurs, Bilel et Nour voudront probablement y habiter maintenant. D’autant plus qu’ils n’ont plus vraiment d’endroit où vivre depuis que le mas a brûlé... Alors que Samuel est en train de faire ses dernières valises, Bilel débarque pour récupérer les clefs. Ce dernier n’a jamais digéré le fait que sa femme quitte mari et enfants pour Samuel. Mais alors quand il voit le résultat aujourd’hui, Bilel est encore plus critique. La hache de guerre semble impossible à enterrer !

Amanda furieuse contre Aurore

Amanda tente, tant bien que mal, de se reconstruire depuis le viol dont elle a été victime dans son propre appartement. Mais la tâche est difficile et elle trouve bien souvent du réconfort en restant seule chez elle. Heureusement, elle peut compter sur le soutien sans faille de Maxime. Aujourd’hui, il a réussi à la convaincre de prendre l’air. Lorsqu’ils arrivent au Spoon pour boire un verre, ils aperçoivent Aurore au bar. Amanda décide alors de lui demander des nouvelles concernant l’enquête. Malheureusement, elle est au point mort. Les éléments fournis par la victime sont trop faibles pour retrouver l’agresseur… Une double peine pour Amanda qui perd littéralement son sang froid. La police fait-elle vraiment tout pour retrouver le coupable ?

