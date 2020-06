Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 693 : Marianne victime comme Amanda (Spoiler)

Ce mardi 23 juin 2020, dans l’épisode 693 de “Demain nous appartient” sur TF1 : Marianne a été victime de viol par le même agresseur que la jeune infirmière.

La rechute de Samuel

Leila a quitté Samuel du jour au lendemain. L’homme qui n’a rien fait pour sauver son couple avant, vit très mal cette séparation brutale. Il a quitté l’appartement pour retourner à l’hôtel et semble déjà renouer avec ses vieux démons… Sauf que maintenant, il a une fille qui se soucie de lui. Quand Sofia toque à la porte de sa chambre, elle est quelque peu déstabilisée par l’attitude de son père biologique. Ce dernier est froid et distant ! “T’as bu ?” lui demande la jeune fille qui connaît déjà la réponse. Elle est très inquiète de le voir dépérir… Le Docteur Chardeau va-t'il s’en sortir ou replonger à nouveau ?

Marianne craque face à Amanda

Marianne a été victime de viol par ce qu’il semble être, le même agresseur qu’Amanda. Sauf qu’elle n’a pas pu déposer plainte à la gendarmerie et se mure dans son silence. La veille au soir, Marianne est tout de même parvenue à en parler à sa fille Chloé. Son témoignage pourrait aider les enquêteurs à avancer puisqu’à ce jour, la parole d’Amanda est même remise en doute. Sa plainte pourrait aussi protéger d’autres potentiels victimes… Marianne a plutôt décidé d’oublier cette nuit d’horreur et d’aller de l’avant, ce qu’elle conseille d’ailleurs à Amanda. Cette dernière qui n’est pas au courant pour le viol de sa cheffe, s’emporte ! Comment peut-on oublier une chose pareille et reprendre sa vie normalement ? “Ça se voit que vous n’avez aucune idée de ce que je peux ressentir,” balance l’infirmière avant de quitter le bureau de Marianne.

