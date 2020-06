Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 694 : Maxime a dormi chez Amanda (Spoiler)

Ce mercredi 24 juin 2020, dans l’épisode 694 de “Demain nous appartient” sur TF1 : Maxime est toujours très présent pour son amie.

Découvrez le nouveau duo de choc !

Timothée a eu une vraie prise de conscience sur l’écologie et l’urgence climatique. Pour un concours d’école, il réalise une vidéo qui a pour but de dénoncer les mauvaises habitudes des êtres humains. Aujourd’hui, il pointe du doigt le déjeuner de Noor et Judith. Un discours qui plaît beaucoup à Manon Daunier, grande fan de la jeune activiste Greta Thunberg. La jeune lycéenne lui propose alors d’être son binôme pour le concours mais c’est pas gagné !

Maxime a dormi chez Amanda

Maxime est très présent pour Amanda depuis que cette dernière a été violée à son domicile. Après avoir été accueilli quelques jours chez Chloé et Alex, la jeune infirmière a décidé de retourner chez elle. Mais le traumatisme est encore bien présent et les flashs de cette terrible nuit ne cessent de la hanter. La nuit dernière, elle a demandé à Maxime de rester dormir. En bon ami, il a accepté ! Mais Amanda a une nouvelle demande qu’il n’est pas sûr de vouloir accepter…

