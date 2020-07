Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 699 : On connaît l'identité du prédateur (Spoiler)

Ce mercredi 1er juillet 2020, dans l’épisode 699 de “Demain nous appartient” sur TF1 : George tient enfin une piste solide sur l’identité du prédateur.

Samuel coupe les ponts avec Sofia

Depuis sa rupture avec Leila, Samuel a renoué avec ses vieux démons. Il va mal et personne ne semble pouvoir l’aider. Pas même sa fille biologique Sofia ! Cette dernière débarque au Spoon alors que Samuel est déjà bien alcoolisé. La jeune fille est désemparée face au comportement de ce dernier. “Samuel arrête s’il te plait,” le supplie-t-elle mais rien n’y fait. L’homme refuse d’être aidé et en devient même méchant. “Je ne suis pas ton père,” lui balance Samuel. Le lien est-il définitivement rompu entre Samuel et Sofia.

On connaît l'identité du prédateur !

George continue d'enquêter sur l’homme qui a violé Amanda et Marianne. Aujourd’hui, il a du nouveau ! En fouillant dans l’historique de navigation des trois victimes, il a découvert que toutes ont vendu un meuble à “brocante 23”, quelques jours seulement avant leur agression. Cela ne peut pas être une coïncidence pour Martin. Cette piste doit être creusée sérieusement. Le prédateur a-t-il commis sa première erreur ? Les enquêteurs vont-ils parvenir à le coincer avant qu’il ne s’attaque à une nouvelle femme ?

