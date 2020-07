Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 700 : Rémy surprend Soraya et Thomas en train de… (Spoiler)

Ce jeudi 2 juillet 2020, dans l’épisode 700 de “Demain nous appartient” sur TF1 : Rémy va-t-il découvrir la liaison de Soraya et Thomas ?

Georges va-t-il enfreindre le secret professionnel ?

George est un enquêteur toujours investi lorsqu’il s’agit de retrouver un coupable. Mais cette affaire de violeur en série est encore plus importante pour lui. En effet, la première des victimes n’est autre que son ex-petite amie Amanda. Il est difficile pour lui de voir le drame qu’elle traverse. Amanda a touché le fond et la seule chose qui pourrait apaiser ses angoisses, serait que l’on enferme son violeur . Alors, George bosse et il a trouvé un lien entre les trois victimes qui ne peut pas être une coïncidence. Mais son secret professionnel l’empêche de dire à Amanda qu’ils sont sur une piste sérieuse. Pourtant, cette dernière ne cesse de poser des questions et George avoue qu’ils ont bien interpellé un homme....

Rémy surprend Soraya et Thomas en train de…

Soraya et Thomas vivent une liaison dangereuse depuis quelques semaines. Elle est en couple avec Rémy et lui est en prison passible d’une peine de plus de 20 ans. Une histoire d’amour sans avenir mais qu’aucun des deux ne parvient à stopper. Alors que Soraya est officiellement venue rendre visite à Thomas Delcourt à l’hôpital de Sète où il subit des examens, Rémy les surprend. Pourquoi ont-ils l’air si proches ? Que lui cache la femme qu’il aime ? Va-t-il comprendre que Soraya le trompe avec un détenu ?

Demain vous appartient, du Lundi au vendredi, 19h10 sur TF1