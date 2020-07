Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 701 : Marianne face à son agresseur (Spoiler)

Ce vendredi 3 juillet 2020, dans l’épisode 701 de “Demain nous appartient” sur TF1 : Amanda, Morgane et Marianne vont-elles reconnaître leur agresseur ?

Découvrez le nouveau partenaire de Bart

Bart et Gabin se sont lancés dans une nouvelle aventure professionnelle qui n’est pas de tout repos. Depuis qu’ils ont décidé d’ouvrir leur food-truck de sushis, les complications se multiplient. Le père de Gabin qui est très influent sur le port, a réussi à bloquer une livraison de poissons frais. Autant dire que sans poissons, il n’y a pas de sushis ! Les deux jeunes entrepreneurs sont dépités ! Heureusement, ils ont pu compter sur le soutien de Maxime qui est même parvenu à leur trouver de la marchandise de qualité. Bart a une proposition à faire son ami ! Maxime va-t-il accepter ?

Marianne face à son agresseur !

Après des semaines d’angoisse, les enquêteurs ont enfin une piste sérieuse concernant le violeur en série de Sète. En fouillant l’historique de navigation des victimes, Georges a trouvé un lien. Toutes les trois ont vendu un meuble à un homme. Cela ne peut pas être une coïncidence alors l’homme en question a été interpellé. Amanda, Morgane et Marianne sont convoquées au commissariat pour un test de reconnaissance. Vont-elles désigner le même homme ? Amanda et Morgane n’ont aucun doute mais pour Marianne, les choses sont plus difficiles… Si les trois femmes ne reconnaissent pas le même homme, le suspect risque d’être relâché.

Demain vous appartient, du Lundi au vendredi, 19h10 sur TF1