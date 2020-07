Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 702 : Samuel veut adopter Sofia (Spoiler)

Ce lundi 6 juillet 2020, dans l’épisode 702 de “Demain nous appartient” sur TF1 : Samuel veut être plus qu’un géniteur pour Sofia.

Samuel veut adopter Sofia

A Noël, Sofia a découvert que William, l’homme qui l’avait élevé depuis 17 ans, n’était pas son véritable père. Une bombe dans la famille Daunier qui a bien failli faire tout exploser ! La nouvelle a été d’autant plus brutale que c’est Samuel Chardeau, le meilleur ami de William, le père biologique de Sofia. Aujourd’hui, la nouvelle a été digérée et la famille Daunier est plus soudée que jamais. De son côté, la jeune adolescente prend le temps d’apprendre à connaître son père biologique. Ces derniers temps, Sofia essaie vraiment d’être présente pour lui. Samuel est au plus mal depuis que Leila l’a quitté… Mais il commence peu à peu à sortir du tunnel et veut se tourner l’avenir. Dans ses projets futurs, Samuel souhaite adopter officiellement Sofia ! Comment va réagir l’adolescente ?

Amanda replonge !

Amanda a été la première victime du violeur de Sète. Si sa parole a d’abord été remise en doute, les agressions successives de Marianne et Morgane ont permis aux enquêteurs de déterminer le profil du prédateur. Un suspect a même été interpellé mais l’affaire est loin d’être bouclée. Amanda elle, ne cesse de revivre cette nuit où tout a basculé pour elle. Avant ce drame, elle était une jeune femme extravertie et pleine de vie. Désormais, elle est brisée et ses angoisses la paralysent au quotidien. Heureusement, elle peut toujours compter sur le soutien de Maxime.

