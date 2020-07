Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 703 : Thomas Delcourt va être transféré (Spoiler)

Ce mardi 7 juillet 2020, dans l’épisode 703 de “Demain nous appartient” sur TF1 : Thomas Delcourt est transféré loin de Soraya.

Thomas va être transféré !

Thomas Delcourt est incarcéré à la prison de Sète dans l’attente de son procès. Sa demande de libération a été rejetée mais ce qui l’importe, en ce moment, c’est de passer du temps avec Soraya. Mais une nouvelle pourrait bien venir bousculer ces petits instants de bonheur. Il y a plusieurs mois, Thomas avait demandé à être transféré à la prison d’Orléans. Sa demande a été acceptée mais aujourd’hui, ses plans ont quelque peu changé. Va-t-il partir à des centaines de kilomètres de celle qui fait battre son coeur ?

Découvrez la prochaine cible du prédateur

Malgré une piste sérieuse, les enquêteurs n’ont toujours pas mis le violeur de Sète sous les verrous. Soit Quentin Joubert n’est pas du tout l’homme qu’ils recherchent, soit il est très malin pour se faufiler dans les mailles du filet. Quoi qu’il en soit, Aurore et Georges ne le lâchent pas et traquent ses moindres faits et gestes. Aujourd’hui, ils craignent qu’il ne s’en prenne à une nouvelle victime. En effet, Joubert a donné rendez-vous à une nouvelle femme afin de lui acheter un meuble. Ce qui semble être son mode opératoire....

