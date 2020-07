Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 704 : Rémi fait sa demande à Soraya (Spoiler)

Ce mercredi 8 juillet 2020, dans l’épisode 704 de “Demain nous appartient” sur TF1 : Rémi veut avoir un enfant avec Soraya.

Rémi fait sa demande !

Depuis quelques temps, Soraya est distante avec Rémi. Alors qu’elle travaillait sur la demande de libération conditionnelle de Thomas Delcourt, la jeune assistante est tombée dangereusement amoureuse du détenu… Son couple est plus que jamais en péril aujourd’hui ! Soraya n’arrive pas à quitter Rémi mais ne peut pas non plus se résoudre à s’éloigner de Thomas. De son côté, Rémi a bien senti que sa petite amie n’était plus aussi investie qu’avant dans leur relation. Alors, il a décidé de lui faire une grande déclaration et de lui demander solennellement de devenir la mère de ses enfants. Le jeune infirmier est prêt à devenir père ! Mais il est loin de s’imaginer ce qu’il se passe dans le coeur de son amoureuse. Comment va réagir Soraya ?

Joubert en fuite !

Pour Amanda, le cauchemar continue. Elle connaît désormais l’identité de celui qui l’a violée chez elle alors qu’elle rentrait d’une soirée au Spoon. Les enquêteurs sont parvenus à coincer le suspect mais par miracle, il a été libéré faute de preuves tangibles. Depuis, la jeune infirmière s’est mise en tête de faire justice soi-même. Après l’avoir une première fois agressé avec un tesson de bouteille, Amanda a récidivé ! Mais cette fois, c’est bien plus grave et Marianne a dû intervenir pour hospitaliser l’homme d’urgence. Mais les deux femmes se sont bien gardées de prévenir la police… Elles craignent que Joubert ne dénonce Amanda. A son réveil, il a disparu ! A-t-il déjà prévenu la police ? Amanda est dans tous ses états…

