Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 708 : Quel secret cache Laura ? (Spoiler)

Marianne et Renaud c'est fini !

Depuis qu’elle a été violée par le prédateur de Sète, Marianne est traumatisée. Elle ne dort plus la nuit, fait des cauchemars et ne se laisse plus approcher par Renaud. Ce dernier ne lui met aucune pression et sait que le temps sera long pour se remettre d’un tel drame. Mais pour Marianne, c’est certain. Renaud ne sera pas suffisamment patient s’ils n’ont plus d’intimité. Elle décide donc de prendre une décision radicale. La fin du couple Renaud/Marianne ?

Quel secret cache Laura ?

Mais qui est cette jeune fille au ciré jaune qui a fuit un homme en pleine forêt ? Pour l’heure, le mystère reste entier. Quoi qu’il en soit, cet homme en question est bien déterminé à la retrouver. Il paraît angoissé à l’idée que la jeune fille révèle ses secrets. “Elle nous met en danger,” dit-il soucieux à sa femme. Il lui demande d’arpenter les rues de Sète avec une photo d’elle afin de la ramener au plus vite à la ferme.

