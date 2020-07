Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 710 : Toute la vérité sur Laura (Spoiler)

Ce jeudi 16 juillet 2020, dans l’épisode 710 de “Demain nous appartient” sur TF1 : Laura s’apprête à dire à Christelle Moreno qui elle est vraiment !

Ulysse agresse Amanda ?!

Sur le ring, Amanda s’entraîne comme une dingue face à Maxime. La boxe, c’est le seul moyen qu’a trouvé la jeune femme pour se défouler après le traumatisme qu’elle a vécu. Malgré une séance très intensive, Amanda ne compte pas s’arrêter là et continue à boxer après le départ de Maxime. D’un seul coup, elle s'évanouit d’épuisement ! Ulysse qui s’entraînait de son côté, s’aperçoit que la jeune infirmière ne va pas bien du tout. Il vole à son secours et tente de lui enlever sa veste pour l’aider à reprendre son souffle. A moitié consciente, Amanda fait une crise d’angoisse, s'imaginant qu’Ulysse veut lui faire du mal....

Toute la vérité sur Laura !

Pour Christelle, c’est une soirée comme les autres jusqu’au moment où Laura débarque dans son jardin. Cette jeune fille, Christelle l’a rencontrée dans le cadre de son travail d’assistante sociale à l’hôpital. Désorientée et blessée, Laura avait clairement besoin d’aide. Mais que fait-elle à une heure si tardive dans le jardin des Moreno ? “J’ai besoin de vous et vous êtes la seule à pouvoir m’aider,” demande Laura. Christelle ne comprend pas bien comment pourrait-elle venir en aide à une jeune fille qu’elle ne connaît pas. “Vous avez dû me voir 5 minutes quand je suis née,” confie Laura qui s’apprête à lui dire toute la vérité sur son histoire.

Demain nous appartient, du Lundi au vendredi, 19h10 sur TF1