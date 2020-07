Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 713 : Thomas Delcourt rompt avec Soraya (Spoiler)

Ce mardi 21 juillet 2020, dans l’épisode 713 de “Demain nous appartient” sur TF1 : Thomas n’a pas supporté d’entendre que Rémy avait un projet bébé.

Thomas rompt avec Soraya !

Depuis quelques semaines, Soraya entretient une liaison dangereuse avec Thomas Delcourt, emprisonné à la prison de Sète pour avoir tué son frère il y a plus de 20 ans…L’assistante de Lou Clément paraissait pourtant très amoureuse de Rémy mais il aura suffi d’un parloir pour que sa vue bascule. Mais Soraya n’a toujours rien dit à Rémy. Le jeune infirmier est bien loin de s’imaginer que la femme qu’il aime ne pense qu’à un autre. Rémy a même demandé officiellement à Soraya de devenir la mère de ses enfants. Il est prêt à avoir un enfant ! Lorsque Thomas Delcourt découvre les projets de Rémy, il explose ! Aucun doute pour lui, Soraya ne fait que s’amuser avec un détenu et n’a pas du tout l’intention de quitter Rémy. Il décide de couper court à la relation.

Laura bientôt démasquée par la police ?

Depuis son arrivée à Sète, Laura intrigue et dérange. Qui est-elle ? Que veut-t-elle ? Pourquoi a-t-elle cherché à fuir un homme en pleine forêt ? Et qui est cette femme qu’elle a agressée en pleine rue ? Cette mystérieuse femme est aujourd’hui tirée d’affaire mais s’est enfuie de l’hôpital où elle était soignée. Qu’importe, Georges et Laura ont bien l’intention de découvrir ce qu’il lui est arrivé. En enquêtant sur les lieux de l’agression, ils découvrent que certaines caméras placés dans les rues de Sète auraient bien pu filmer quelque chose ? Laura est-elle sur le point d’être démasquée ?

