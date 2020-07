Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 714 : Mariage surprise (Spoiler)

Ce mercredi 22 juillet 2020, dans l’épisode 714 de “Demain nous appartient” sur TF1 : Marianne a refusé la demande en mariage de Renaud alors Chloé a décidé d’organiser une surprise.

Luke et Laura s'embrassent !

Laura est loin de faire l’unanimité chez les Moreno mais Luke lui, s’est pris de sympathie pour la mystérieuse jeune femme. L’adolescent sait ce que c’est d’être rejeté et veut éviter à tout prix que sa petite protégée ne subisse le même sort. Laura n’est pas insensible au charme chevaleresque de Luke. Ils semblent déjà éprouver beaucoup de tendresse l’un envers l’autre. Luke profite d’un petit moment à deux, à l’abri des regards, pour embrasser la jeune femme. Après l’avoir gentiment repoussé, Laura se laisse aller et échange un baiser. Le début d’une toute nouvelle histoire d’amour à Sète ?

Mariage surprise !

Avec le traumatisme qu’elle a vécu, Marianne n’est plus sûre de rien. Son avenir avec Renaud est compromis. Elle ne se voit plus vivre comme si rien ne s’était passé… Mais plutôt que de le faire fuir, Renaud s’accroche et l’a même demandé en mariage pour lui prouver son amour. Marianne a refusé… Chloé est persuadée que sa mère a besoin d’un petit coup de pouce et pour cela, elle souffle l’idée d’un mariage surprise à Samuel. Comment réagira Marianne devant le fait accompli ?

