Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 715 : Les Moreno interrogés par la police (Spoiler)

Ce jeudi 23 juillet 2020, dans l’épisode 715 de “Demain nous appartient” sur TF1 : Laura pose des problèmes aux Moreno !

L'interdiction de William à Manon !

Depuis qu’elle s’est mise en tête de sauver la planète avec Timothée, Manon enchaîne les bêtises. William est complètement désespéré par l’attitude de sa fille et ce n’est pas sa dernière bêtise qui va arranger la situation. En effet, Manon et Timothée ont décidé de vandaliser les grosses voitures qui polluent la planète. En remplissant de soda le réservoir des voitures, les adolescents ont fait monter l’addition. William n’a pas du tout les moyens de rembourser les réparations qui s’élèvent à plus de dix mille euros… Pour punir sa fille, il a décidé d’employer les grands moyens.

Les Moreno interrogés par la police !

Les policiers enquêtent sur l’agression d’une femme en pleine rue. Cette dernière a disparu de l’hôpital après avoir reçu les premiers soins. Ils pensent à une femme victime de violences conjugales… Mais la présence de caméras de surveillance dans le quartier a révélé que c’est une jeune femme au ciré jaune qui l’a agressée. Pourquoi Laura s’en est prise à cette femme ? Les Moreno sont convoqués au commissariat pour être interrogés. Vont-ils dire toute la vérité ?

