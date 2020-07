Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 716 : Laura gifle Betty (Spoiler)

Ce vendredi 24 juillet 2020, dans l’épisode 716 de “Demain nous appartient” sur TF1 : La guerre est déclarée chez les Moreno !

Laura gifle Betty

Betty connaît désormais la vérité au sujet de Laura. Elle est la fille biologique que Christelle a abandonnée à la naissance, il y a plus de vingt ans de cela. Aujourd’hui, la mère de famille compte bien rattraper le temps perdu même si ce n’est pas du goût de sa petite dernière. Betty a accepté d’accueillir Charlie et Luke à la maison après la mort de leur père mais héberger une nouvelle fille, qui plus est, est aussi la fille de sa mère… Impensable pour l’adolescente ! Lors d’une altercation entre les deux filles, Laura gifle Betty ! Comment va réagir Christelle ?

