Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 718 : Qui est vraiment Chemsa ? (Spoiler)

Ce mardi 28 juillet 2020, dans l’épisode 718 de “Demain nous appartient” sur TF1 : Lou veut en savoir plus sur la nouvelle petite amie du père de sa fille.

Qui est vraiment Chemsa ?

Lou n’est pas du genre à se mêler des aventures de son ex Karim mais, depuis quelques jours, elle a des doutes sur sa nouvelle petite amie. Pour s’assurer que sa fille n’est pas laissée entre de mauvaises mains, Lou a demandé à Soraya de faire quelques recherches. Le problème, c’est que Chemsa est introuvable… Ce que Lou ne sait pas, c’est qu’elle est un témoin protégé par Karim. Ce dernier a pour mission de protéger Chemsa jusqu’à son témoignage au procès qui pourrait tout faire basculer. Mais Lou pourrait bien mettre en danger la protection du témoin…

Le comportement étrange de Luke !

Laura est de plus en plus mal et refuse de se faire soigner. La seule personne en qui elle a confiance, c’est Luke. Ce dernier est tombé sous le charme de la fille biologique de Christelle Moreno. Alors quand elle l’appelle en plein milieu d’un cours pour lui demander de l’aide, Luke n’écoute que son coeur et fonce à la maison. Arrivera-t-il à temps pour sauver Laura ?

