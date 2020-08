Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 721 : Révolution en marche à Paul Valéry (Spoiler)

Ce vendredi 31 juillet 2020, dans l’épisode 721 de “Demain nous appartient” sur TF1 : Timothée et Manon n’ont pas fini de faire la révolution au Lycée Paul Valéry.

Révolution en marche à Paul Valéry

Les élèves du Lycée Paul Valéry ont eu une réelle prise de conscience sur les enjeux écologiques et la préservation de la planète. La génération « Greta Thunberg » est en marche ! Sous l’impulsion de Manon et Timothée, les élèves ont décidé de faire la grève des études. Ils se battent pour faire évoluer le lycée. Au programme : panneaux solaires, cantine approvisionnée par des producteurs bios et locaux,… Des revendications qui commencent à agacer l’équipe éducative du lycée.

De quoi souffre Laura ? Réponse !

Panique générale chez les Moreno ! Laura a disparu sans laisser de trace. Le problème, c'est qu'elle souffre terriblement du dos et qu'elle refuse de se faire soigner. Est-elle partie par peur d'aller à l'hôpital ? Pour le Docteur Daunier, l'urgence est absolue. Laura souffre d'une insuffisance rénale et si on ne parvient pas à retrouver la jeune femme, il sera trop tard... Christelle est folle d'inquiétude. Elle vient juste de retrouver sa fille biologique et risque déjà de la perdre...

Demain nous appartient, du Lundi au vendredi, 19h10 sur TF1