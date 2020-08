Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 726 : Que cache vraiment Chemsa ? (Spoiler)

Ce vendredi 7 août 2020, dans l’épisode 726 de “Demain nous appartient” sur TF1 : Chemsa est en danger plus que jamais.

Que cache vraiment Chemsa ?

Chemsa avait retrouvé une certaine sérénité en emménageant chez Karim. Le policier a pour mission de la protéger de la bande de son frère avant le procès de ce dernier. Pour occuper ses journées, Chemsa aime prendre soin de Nina mais lors de leur dernière balade au parc, les angoisses sont revenues. La jeune femme est persuadée d’avoir vu un complice de son frère au détour d’une rue. Sont-ils venus pour la tuer ? Folle d’inquiétude, elle décide de récupérer une clef USB cachée dans les affaires de Nina et dont même Karim ignore l’existence… Que contient-elle ?

Quelle famille Laura va-t-elle choisir ?

Laura est passée tout près de la mort. Refusant de se soigner à cause de l’éducation reçue dans sa famille d’accueil, la jeune fille a failli succomber à son infection rénale. In extremis, Christelle a pu lui donner son rein et cette transplantation a sauvé Laura. Aujourd’hui, Laura sait qu’elle doit faire un choix. Veut-elle continuer à vivre à la ferme auprès de sa famille d’accueil ou préfère-t-elle rattraper le temps perdu avec Christelle ? Le choix s’annonce difficile.

