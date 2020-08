Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 728 : Nina a disparu (Spoiler)

Ce mardi 11 août 2020, dans l’épisode 728 de “Demain nous appartient” sur TF1 : Le frère de Chemsa a-t-il mis son plan à exécution ?

Nina a disparu !

Karim a reçu des menaces de la part du frère de Chemsa et il sait que c’est du sérieux. Si il ne tue pas celle qu’il protège, c’est sa fille qui risque de mourir… Jusqu’à maintenant, Karim avait gardé le secret de sa mission mais il a dû prévenir son ex compagne et mère de sa fille. En panique, Lou et Victor ont décidé de tout faire pour protéger Nina. L’homme d’affaires a spécialement embauché une équipe d’agents de sécurité compétents pour veiller sur la petite fille. Mais en plein après-midi, c’est le drame : Nina a disparu ! Les ravisseurs sont-ils déjà passés à l’action ?

La terrible rechute pour Christelle !

Christelle revient de loin ! En voulant sauver sa fille Laura, elle a bien failli y laisser sa propre vie. Dans le coma pour une raison inexpliquée à la sortie de son opération, la mère de famille est enfin saine et sauve. Désormais, elle veut consacrer du temps à Betty qui vit très mal l’arrivée de Laura dans la famille. Au programme de la journée : shopping entre filles ! Rien de mieux pour consoler les coeurs… Mais au milieu du Spoon, Christelle perd connaissance ! Son état de santé peut-il encore s’empirer ?

Demain nous appartient, du Lundi au vendredi, 19h10 sur TF1