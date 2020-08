Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 729 : Ulysse rend à Amanda les clés de chez elle (Spoiler)

Ce mercredi 12 août 2020, dans l’épisode 729 de “Demain nous appartient” sur TF1 : Déjà la fin du couple Amanda/Ulysse ?

Ulysse rend à Amanda les clés de chez elle

Ulysse est tombé fou amoureux d’Amanda au moment le plus difficile pour cette dernière. Depuis le viol dont elle a été victime à son domicile, la jeune femme tente progressivement de se remettre sur pieds. Difficilement mais sûrement, elle reprend goût à la vie mais imaginer sortir avec un garçon lui paraît encore impossible. Ulysse a su se montrer patient, prévenant et bienveillant. Aujourd’hui, Amanda se sent à nouveau en confiance à côté d’un homme et lui a même proposé de venir habiter avec elle. Mais un incident a complètement fait vriller l’infirmière et Ulysse a décidé de lui rendre les clefs de son appartement. Vont-ils se séparer pour de bon ?

Nina dans un état grave !

Nina est toujours à la maison, protégée par une garde rapproché mais ce matin, Lou s’inquiète de l’état de santé de sa fille. Elle a une forte fièvre et SOS Médecins ne pourra pas venir avant la fin de journée. Compte tenu des antécédents médicaux de la petite fille, il ne faut prendre aucun risque. Lou et Karim sont d’accord pour se rendre aux urgences le plus vite possible. Leur garde rapprochée craint néanmoins de ne pouvoir assurer leur sécurité le long du trajet jusqu’à l’hôpital ? L’équipe du frère de Chemsa en profitera-t-elle pour attaquer à ce moment là ?

Demain nous appartient, du Lundi au vendredi, 19h10 sur TF1