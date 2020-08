Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 731 : Le mariage de Marianne et Renaud (Spoiler)

Ce vendredi 14 août 2020, dans l’épisode 731 de “Demain nous appartient” sur TF1 : Marianne va-t-elle dire oui à Renaud ?

Rayane attaque Victor !

Lou, Victor et Nina doivent prendre un avion direction l’île Maurice pour se mettre à l’abri. Timothée lui, restera quelques jours chez la famille Daunier. Sur le chemin pour le déposer, il se retrouve bloqué par une voiture et le conducteur ne semble pas disposé à bouger. Victor perd patience et s’énerve contre l’homme. Ce qu’il ne sait pas, c’est qu’il s’agit de Rayane, le complice du frère de Chemsa qui menace de faire du mal à Nina… Pourquoi cherche-t-il à bloquer Victor ? Sont-ils déjà en train de mettre en place leur plan machiavélique ?

Le grand jour est arrivé mais…

Le jour du grand mariage surprise est arrivé ! Le stress pour Renaud est à son comble. Non seulement, le futur marié veut que tout soit parfait mais il angoisse aussi à l’idée que Marianne puisse dire “non”. Et si cette surprise était une très mauvaise idée ? Comment Marianne va t-elle réagir en découvrant que toute sa famille a comploté dans son dos ?

