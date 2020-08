Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 732 : La terrible vengeance de Rémy (Spoiler)

Ce lundi 17 août 2020, dans l’épisode 732 de “Demain nous appartient” sur TF1 : Rémy a mis au point un plan machiavélique pour séparer Soraya et Thomas.

Rémy usurpe l'identité de Thomas

Après plusieurs semaines de mensonges, Soraya a fini par avouer toute la vérité à Rémy. La jeune femme est tombée amoureuse de Thomas Delcourt et ne peut plus continuer avec lui. Pour le jeune infirmier qui se voyait déjà fonder une famille avec la femme de sa vie, la nouvelle eut l’effet d'une bombe. En quelques heures seulement, il avait fait ses valises et quitté la coloc… Mais depuis, les choses ont évolué de son côté. Rémy n’a plus l’intention de subir la situation et a même un plan pour reconquérir le coeur de Soraya : se faire passer pour Thomas ! Jusqu’où Rémy sera-t-il prêt à aller pour la récupérer ?

Le pire qui puisse arriver à une mère…

Les menaces des ravisseurs ont été mises à exécution : Nina a été enlevé chez elle sous les yeux impuissants de sa maman. C’est Eric, le chef de la sécurité privée de Victor, qui complotait depuis le début avec le frère de Chemsa. Aujourd’hui, l’homme est introuvable et il détient la fille de Karim et Lou. Cette dernière est anéantie et persuadée qu’elle ne reverra plus jamais sa fille vivante. Victor lui promet qu’il va tout tenter pour la ramener à la maison !

Demain nous appartient, du Lundi au vendredi, 19h10 sur TF1