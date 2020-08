Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 736 : Quel prénom pour le bébé de Chloé ? (Spoiler)

Ce vendredi 21 août 2020, dans l’épisode 736 de “Demain nous appartient” sur TF1 : Chloé et Alex sont en pleine hésitation sur le prénom du bébé.

Quel prénom pour le bébé de Chloé ?

L’accouchement est pour bientôt et Chloé et Alex ne se sont toujours pas mis d’accord sur le prénom du bébé. L’un préfère Céleste, l’autre Romane. Comment choisir ? André, le père de Chloé, a bien une petite idée pour trancher. Les futurs parents devraient choisir le prénom proposé par André. Quel est ce drôle de prénom ? Comment Chloé et Alex vont-ils réagir ?

Karim sur le point de tuer Chemsa

La situation devient de plus en plus difficile à gérer pour Karim. Lui qui était censé protéger Chemsa jusqu’au procès de son frère, se demande aujourd’hui s’il ne va pas devoir faillir à sa mission. Sa fille a été kidnappée par des hommes dangereux qui lui ont réclamé la mort de la jeune femme. Si Karim a d’abord cherché à sauver les deux, il réalise qu’aujourd’hui cela va être compliqué et en fait part à Chemsa. Cette dernière se dit prête à tout pour l’aider ! Cette histoire risque de très mal se terminer...

