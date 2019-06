Demain nous appartient - Découvrez les premiers pas d’Emma Smet dans la série

Petite nouvelle dans la série "Demain nous appartient" sur TF1 : Emma Smet !

Emma Smet, qui n’est autre que la fille de David Hallyday et Estelle Lefébure, petite-fille de la légende du rock français Johnny Hallyday, rejoint le casting de la série quotidienne de TF1. La jeune femme de 22 ans a déjà fait ses premiers pas d'actrice dans le film britannique After Louise, où elle incarne une réceptionniste. Dans la série, Emma est Sofia, fille du Docteur William Daumier et de la Capitaine Aurore Jacob, et elle a une petite soeur prénommée Manon.

Une nouvelle famille débarque à Sète

Le visage du nouveau docteur vous ait familier ? Souvenez-vous… L’acteur Kamel Belghazi a incarné durant près de 15 ans, Nourredine Bensala dans Une famille formidable sur TF1. Il était aussi le Commandant Enzo Ghemara dans les 7 premières saisons de Sections de recherches. Dans Demain nous appartient, il est le nouveau chef de service de médecine interne de l’hôpital de Sète. Avec la démission sans préavis de Lucie, la DGPN a affecté le Capitaine Aurore Jacob sous les ordres de Martin Constant. Une mutation qui tombe à pic pour celle qui voulait quitter Paris afin de rejoindre son mari, William Daumier. Cette nouvelle recrue est incarnée par Julie Debazac, comédienne de théâtre et de télévision.

Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1