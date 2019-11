Demain nous appartient - Hommage après l’annonce du décès de Laure Killing

La comédienne "aux talents multiples", Laure Killing, est décédée à l'âge de 53 ans.

C'est avec un message posté sur les réseaux sociaux par le groupe TelFrance, producteur de Demain nous appartient sur TF1, que nous avons appris cette triste nouvelle. Laure Killing, la "comédienne aux talents multiples qui avait croisé notre route sur les plateaux de DNA" s'en est allée. "Nous pensons fort à sa famille et à ses proches," peut-on ainsi lire.

Pour les fidèles de Demain nous appartient, elle avait incarné la charismatique Elisabeth Vallorta depuis le lancement du feuilleton quotidien de TF1 à l'été 2017. Mais Laure Killing était aussi et surtout, depuis plus de 30 ans, une comédienne française de renom qui aimait jouer entre le cinéma et la télévision. Elle disparaît à l'âge de 53 ans pour des raisons qui sont pour l'heure encore méconnues.

"C'est avec une profonde tristesse que j'apprends la disparition de ma sublime grand-mère de fiction . Au revoir Madame Killing," a posté Hector Langevin (Bart Vallorta) en légende d'une photo Instagram. "Bien triste nouvelle ! Elisabeth et le clan Vallorta ont marqué les débuts de "DNA" ! Nous lui devons beaucoup", a également tenu à partager le compte Twitter de la série.