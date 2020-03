Demain nous appartient - Les histoires les plus marquantes à (re)voir en intégralité sur MYTF1

En exclusivité, MYTF1 vous propose de (re)découvrir les histoires les plus marquantes de Demain nous appartient.

SAUVAGES (30 épisodes)

Raphaël Lisetti, auteur à succès de "Sauvages", un roman inspiré de son adolescence dont Chloé, son amour de lycée, est le personnage principal, revient à Sète. Il est accompagné de Rose Latour, sa femme et elle-même ancienne amie de Chloé. Plus tôt, une jeune femme est assassinée sur la plage… Mais qui était cette mystérieuse inconnue et qui cherchait-elle ?

COLLISION (20 épisodes)

Une sortie scolaire est organisée par le Lycée Paul Valéry à Villeveyrac dans l'Abbaye de Valmagne, encadrée par Chloé, Sandrine, Clémentine et Anna. Mais au retour à Sète, une voiture percute de plein fouet le bus sur une route départementale. Les passagers du bus tentent de s'entraider et de sortir du bus tandis que l'hôpital Saint-Clair met en place son plan d’urgence, au vu du nombre important de blessés graves. Une enquête est alors ouverte sur les circonstances du drame... Cet événement va alors secouer tout le monde et frapper le destin de certains d'entre eux.

LE RETOUR DU TUEUR AUX ALLIANCES (23 épisodes)

Au lendemain de Noël, à l’aube, le corps de Florian, nouvelle recrue du commissariat, est retrouvé sans vie sur le thonier de Mattéo Gualandi. La police démarre alors une enquête sur le décès suspect de leur collègue. Lucie établit un lien avec Marc Véry lorsqu’une série de meurtres débute. Cette enquête sera très compliquée pour Lucie tandis que les jours qui suivent vont être déterminants pour l'avenir de nombreux habitants de la ville.

LA DÉRIVE DE MARGOT (20 épisodes)

À Sète, une ferme industrielle est en cours de construction. Les principaux actionnaires de celle-ci sont Victor Brunet et Arnaud Molina. Alex et Chloé vont devoir gérer Margot, prête à tout pour défendre la cause animale. Mais, alors qu'elle tombe amoureuse d'un mystérieux jeune homme qui se bat pour les mêmes raisons qu'elle, Margot va devoir faire face à un terrible imprévu qui va bouleverser sa vie entière…

LE SECRET DES LAZZARI (31 épisodes)

Philippe Lazzari, le père de Victoire et Sandrine, ressort un squelette du sous-sol de sa maison à son retour du Japon. Il décide alors de l’enterrer dans la forêt mais un problème se présente : Noor et Timothée sont témoins de la scène. L’autopsie révélera l’identité de ce cadavre : Guillaume Delcourt, le frère de Thomas et le cousin de Chloé et Anna, dont le décès remonte selon le légiste à une trentaine d'années. Victoire, quant à elle, va entendre une voix qui lui répète sans cesse qu'elle doit « savoir la vérité »... De quelle vérité cette mystérieuse voix parle-t-elle ? Qui a commis ce crime ? Quel(s) secret(s) les Lazzari ont-ils à livrer ?