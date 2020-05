Demain nous appartient revient dès le Lundi 15 juin à 19h10 sur TF1

Les fidèles téléspectateurs de “Demain nous appartient” auront la joie de retrouver Chloé, Alex, Maxime et tous les autres habitants de Sète, dès le Lundi 15 juin prochain.

L’heure des retrouvailles a sonné ! En raison de la crise sanitaire et de l’arrêt des tournages, Demain nous appartient avait dû être déprogrammé de la grille des programmes TF1. Aujourd’hui, c’est une bonne nouvelle pour les près de 3,9 millions de téléspectateurs qui suivent quotidiennement les aventures des héros de Demain nous appartient puisque tous ont repris le chemin des studios de tournage. La grande famille de Sète fera donc son grand retour dès le Lundi 15 juin prochain ! A noter que désormais, la série sera diffusée chaque soir, du lundi au vendredi, à 19h10. Retrouvez également les replays sur MYTF1.

Ce qui vous attend...

À Sète, trois femmes aux parcours éloignés subissent des agressions similaires qui vont impacter leurs vies à tout jamais. C’est en décidant de s’unir pour combattre leur agresseur qu’elles feront leurs premiers pas sur le chemin de la résilience.

De son côté, Antoine renoue enfin avec une famille laissée derrière lui depuis des années.

Et quand certains se retrouvent, d’autres se déchirent. En effet, entre Noor et Samuel, la cohabitation devient impossible. Leïla est obligée de devoir choisir entre les deux et sa décision surprendra tout son entourage. De plus, alors que tout sourit à Soraya, la jeune femme décide de prendre de gros risques pour vivre une passion impossible.

Chez les Moreno en revanche les conflits provoqués par l’arrivée de Luke et Charlie s’apaisent. La nouvelle famille se soude vite et trouve un équilibre qui va pourtant être bouleversé par une arrivée inattendue.

Quant à l’arrivée très attendue du bébé d’Alex et Chloé, le futur enfant mobilise toute la famille Delcourt, pour le meilleur comme pour le pire.

Demain nous appartient, Lundi 15 juin à 19h10 sur TF1