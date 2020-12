Demain nous appartient – Un nouveau personnage arrive à Sète !

Nicole Calfan va prochainement intégrer le casting de Demain nous appartient !

Après 28 ans d’absence, Sète accueille le retour de Lydie Chardeau. Si ce nom vous dit quelque chose, c’est parce qu’il s’agit tout simplement de la mère de Samuel Chardeau (Alex Kiener) !

Précédemment unie avec Renaud Dumaze (Pierre Deny), le couple a divorcé lorsque Samuel était encore enfant. Si ce dernier est persuadé d’avoir été abandonné par sa mère, Lydie compte bien lui livrer sa version des faits. Entre le bonheur de se retrouver et la peur d'être séparés à nouveau, Lydie et Samuel vont devoir se battre contre ceux qui leur sont le plus proches.

Nicole Calfan dans la peau de Lydie Chardeau, à retrouver mi-février dans Demain nous appartient, à 19H10 sur TF1 !