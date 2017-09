Demian nous appartient épisode 41 – Ce qui nous attend ce soir

Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Alors que Flore confiait ses sentiments Mathieu Vannier la semaine dernière, la maire de Sète ne sait plus sur quel pied danser dans l’épisode 41 de Demain nous appartient … Avec tous ces non-dits, Flore ne peut plus lui faire confiance.

Et pour cause, Mathieu Vannier a des secrets et Karim Saeed (Samy Gharbi) ne le lâche pas. Il mène l’enquête même si son principal suspect reste Léonard Vallorta. Ce dernier veut éviter le procès. Il prend ainsi conseil auprès de son avocate, Lou. Mais cette dernière est formelle. Le procès aura bien lieu vu la forte hostilité de l’opinion publique. Après réflexion, Léonard a une idée… Va-t-il réussir à se dépêtrer de cette situation ?



Au Spoon, Tristan (Mathieu Alexandre) est dans une mauvaise passe. Il est sous l’emprise d’Enzo (Léo Pochat) qui le menace. Si jamais Tristan le dénonce à la police, le livreur accusera son patron d’être à l’origine de ce trafic. Ainsi, le jeune homme fait preuve d'insubordination et tente de le faire craquer en ayant notamment des mots déplacés envers sa compagne Gwen. Cette dernière se plaint mais Tristan ne la prend pas au sérieux. Quelle sera l’avenir du couple ?

A l’hôpital, Victoire Lazzari et Bastien Laval se rapprochent doucement. Même si elle ne veut pas le reconnaître, Victoire serait-elle attirée par le docteur ? Affaire à suivre…



