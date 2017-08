Demain nous appartient - Eddy Vallorta arrêté, qui est l’acteur ?

Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Après s’être enfui à deux reprises, Eddy Vallorta est finalement arrêté par Karim Saeed et Lucie Salducci, les deux enquêteurs. Le fils du maire de Sète est dans une très mauvaise posture. En colère et incontrôlable, il n’a pas hésité à s’en prendre à Bart Vallorta, son propre neveu mais aussi à Anna Delcourt, incarnée par Maud Baecker. Fragile psychologiquement, Eddy Vallorta a toujours réussi à trouver du réconfort auprès de sa mère Elisabeth, prête à tout pour sauver son fils. Mais pour une fois, l’un des deux fils Vallorta semble dans la tourmente…

Eddy est incarné par Loris Freeman, un comédien déjà reconnu dans l’univers du théâtre. Il a d’ailleurs joué dans plusieurs pièces et notamment dans « 24 heures dans la vie d’une femme » de Stephan Zweig, adapté par Eric-Emmanuel Schmitt et mis en scène par Steve Suissa. Il donnait ainsi la réplique à Clémentine Célarié et Samuel Nibodeau. Loris Freeman a aussi été compositeur pour le film-documentaire « Le Mystère de l’Oiseau Blanc » mais aussi de « Skrida, des poissons et des hommes », réalisé par Louis-Pascal Couvelaire en 2010. Passionné de danse classique et contemporaine, le beau brun a aussi participé à plusieurs tournées, et notamment en République Tchèque, au Japon, en Espagne ou encore en Allemagne. Petite anecdote, Loris Freeman a aussi été monteur au service des reportages de TF1 durant cinq ans.

