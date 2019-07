Emma Smet (Sofia Daunier) : “J’ai grandi sur des plateaux de tournage”

Nouveau personnage dans “Demain nous appartient” sur TF1 : Sofia Daunier incarnée par Emma Smet. La comédienne se livre en exclusivité pour MYTF1.

Emma Smet, fille de David Hallyday et Estelle Lefébure, petite-fille de la légende du rock français Johnny Hallyday, a récemment rejoint le casting de la série quotidienne de TF1. Dans Demain nous appartient, elle est Sofia, fille du Docteur William Daumier et de la Capitaine Aurore Jacob, et elle a une petite soeur prénommée Manon. La petite famille vient d’arriver de Paris pour suivre les mutations professionnelles des deux parents.

"Dans la vraie vie, je suis très timide"

Comment elle s’est préparée pour son rôle ? Est-ce qu’elle connaissait la série avant ? Qui est son personnage Sofia ? Emma s’est prêtée au jeu des questions-réponses pour MYTF1. “Sofia, c’est une fille très gentille qui vient de bouger de Paris pour Sète. Au premier abord, on peut penser qu’elle est très superficielle. Elle est très honnête avec tout le monde et elle a son petit caractère aussi”. Est-ce qu’Emma a des ressemblances avec son personnage ? “Sofia, c’est quelqu’un de pas du tout timide alors que moi, dans la vie, je suis très timide. Il y a des choses que je ne pourrai jamais oser faire comme elle,” nous confie la jeune comédienne. “Je suis toujours en train de découvrir mon personnage pour le moment.”

Ce premier rôle dans une série quotidienne, c’est un peu une suite logique dans la réalisation de son rêve de devenir comédienne. “Je ne serais pas dire pourquoi ni qui m’a inspirée l’envie de faire ce métier, nous a-t-elle confié. J’ai l’impression d’être née dedans. Ça m’a toujours intéressé ! J’ai commencé derrière la caméra en suivant les membres de ma famille et après, je me suis mise devant assez naturellement”.

