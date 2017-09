EXCLU - Delphine Chanéac : « Lili est venue à Sète pour se venger... »

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Parle-nous du rôle que tu interprètes dans Demain nous appartient

Je joue Lili Paquin, la psychologue du lycée. Elle va s'occuper de réconforter les élèves suite à un drame survenu dans l'école. On va aussi se rendre compte qu'elle est venue là pour se venger. Mais de quoi ? Vous le saurez bientôt...

Quel genre de psychologue est Lili Paquin ?

Je dirais qu'elle est très friendly. Elle est très proche de ses élèves, elle les tutoie, elle se fait appeler par son prénom, elle est plutôt dans la compassion et l’empathie. C'est plutôt une nana cool, détendue. Elle essaye de jouer cette carte-là auprès des jeunes. Elle n'est pas du tout stricte.

Endosser le rôle d'une psychologue, ce n'est pas trop compliqué ?

Non, pas vraiment. Ce qui est cool justement, c'est que c'est un rôle intéressant à jouer. C'est un rôle assez dense et complexe.

Tu travailles avec Ingrid Chauvin, Samy Gharbi, Laure Pester... Pas trop impressionnée ?

Ce qui est bien, c'est qu'on a tous à peu près le même âge. On a tous été bercés par la télévision. On travaillait sur des chaînes différentes ou pas. On avait l'occasion de se croiser, donc non je ne suis pas impressionnée. J'ai déjà tourné avec de grands acteurs américains et je ne l'étais pas non plus. Disons que ce n'est pas dans ma nature.

Comment s'est passé ton arrivée à Sète ?

Très bien, en train (rires). Je suis arrivée sous le soleil, ça me change de Paris. Avec mon fils, j'ai pu profiter de la plage et de tous les avantages que présente Sète.

Tu as déjà joué dans une saga (Laura, NDLR) il y a quelques années... Qu'est-ce qui change avec Demain nous appartient ?

Dans Demain nous appartient, il y a un rythme très dense et soutenu, et je pense que comme je suis maman depuis peu, j'ai un peu deux rôles, donc c'est un peu plus compliqué pour moi de jongler entre les deux. Sur le tournage de Laura, je ne m'occupais que de ma petite personne, donc c'était plus facile à gérer. Disons que c'est une question de gestion au quotidien. Mais outre ça, le métier reste le même. Je pars du principe qu'à partir du moment où tu tournes un long-métrage, une série télévisée ou autre, tu es censée avoir les mêmes engagements professionnels, sans faire de différence.

Est-ce que tu te sers de ton expérience de maman pour incarner une psychologue proche de ses élèves ?

Oui, bien sûr. Le fait que je sois maman m'a adouci et m'a permis d'avoir une patience et un truc plus doux que je n'avais pas forcément avant parce que je suis très speed. J'ai parfois une façon de m'exprimer qui est très rapide et tranché et le fait d'être maman m'a temporisé. J'ai beaucoup plus de rondeurs qu'avant.

Pour le rôle de Lili, tu as coupé tes cheveux... Pourquoi ?

Lorsque je suis arrivée sur le tournage le premier jour, j'avais les cheveux dans la figure. J'avais une coupe au carré avec une grosse mèche devant les yeux. Premièrement, je me suis dit que ça allait être très chiant avec le vent, je me suis dit que j'allais galérer. Je ne voulais pas refaire plusieurs fois la prise à cause de mes cheveux et il se trouve que ça faisait longtemps que j'avais envie d'avoir les cheveux courts. Je trouvais que pour le rôle c'était plutôt chouette, donc je me suis dit allez, on y va ! L'idée est vraiment venue de moi. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de télévision et c'était chouette d'incarner un personnage avec une nouvelle tête. En règle générale, je fais l'inverse : je tourne telle que je suis et après je change de tête. Cette fois-ci, j'ai fait l'inverse. C'est pas mal. Je suis satisfaite du résultat ! Il me fallait un prétexte pour sauter le pas.

