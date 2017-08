EXCLU - Delphine Chanéac rejoint le casting de Demain nous appartient !

Par Ruben Vanyper | Ecrit pour TF1 |

Qui dit rentrée dit nouveaux personnages ! Après l'annonce de l'arrivée de Joyce Jonathan dans la série, une autre actrice s'apprête à se rendre à Sète pour faire avancer l'intrigue. Il s'agit de Delphine Chanéac. L'actrice française aura un lien direct avec Chloé Delcourt, incarnée par Ingrid Chauvin. Elle jouera Lili, une psychologue scolaire fraîchement mutée à Sète. Son rôle est de venir en aide aux élèves du lycée où Chloé enseigne la SVT, suite au suicide d'un professeur. Vous le savez, tout peut arriver dans Demain nous appartient. L'arrivée de cette psychologue pourrait créer bien des émules au sein de l'école...

Son nom de vous est pas inconnu ? C'est normal ! Delphine Chaneac a déjà joué dans de nombreux films et téléfilms. Au cinéma, on a pu l'apercevoir dans Brice de Nice, Incontrôlable, ou encore Rouges étaient les lilas. Côté télé, la jeune femme s'est illustrée dans Sections de recherche, mais aussi Camping Paradis, aux côtés de Laurent Ournac, mais encore les Vacances de l'amour ou Les Cordier, juge et flic.

Si les téléspectateurs étaient habitués à sa longue crinière brune, ils risquent d'être surpris par sa nouvelle coupe de cheveux ! En effet, l'actrice a procédé à un relooking qu'elle a exposé il y a quelques jours sur les réseaux sociaux. "Premier jour @dna au top relooking qu'en pensez vous ?", a-t-elle écrit sur Twitter avant de poster une photo du résultat définitif. C'est donc acté, "Lili" aura les cheveux courts !

