EXCLU - Ingrid Chauvin « Les téléspectateurs vont avoir peur pour Chloé »

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Son rôle dans Demain nous appartient, ses aspirations en tant qu'actrice... Ingrid Chauvin se livre en exclusivité pour MYTF1. L'occasion pour les internautes d'en savoir plus sur celle qui incarne Chloé Delcourt.

Dans Demain nous appartient, Ingrid Chauvin incarne Chloé Delcourt. En procédure de divorce, la mère de famille a deux enfants : Judith et Maxime. Quand on demande à l'actrice de définir le rôle qu'elle incarne, cette dernière évoque une héroïne aussi forte que fragile. « En tant que comédienne, c'est une aubaine de jouer ce panel d'émotion. Chloé est une héroïne aussi forte que fragile, ce qui est jubilatoire pour moi. Je me nourris de tout. Tous les rôles que j'incarne jusqu'à présent, ce n'est que du bonheur », explique-t-elle.

« Chloé va connaître des moments compliqués »

Récemment, la vie de Chloé a pris un tout autre tournant. En effet, la mère de famille a failli perdre sa fille, Judith, intoxiquée à l'atrazine, un pesticide nocif qui a tué plusieurs personnes à Sète. La seule solution pour sauver sa fille était de recourir à une greffe de reins. Sauvée in extremis, la fillette a failli y passer. Ce drame familial, qui n'en est pas un, est loin d'être le seul. Ingrid Chauvin prévient, d'autres péripéties sont à venir dans la vie de Chloé Delcourt. « Chloé va connaître bien des tourments dans sa vie. C'est une femme pour qui tout arrive, dans le bon sens et mauvais sens du terme. Ça va être très compliqué car elle va devoir faire face à d'autres soucis. Les téléspectateurs vont vraiment avoir peur pour Chloé ».

« Demain nous appartient est un thriller à lui tout seul »

Pour Ingrid Chauvin, jouer un personnage aussi torturée est jubilatoire. Par le passé, la jeune femme a eu l'occasion de jouer dans la saga de l'été Dolmen. Demain nous appartient est comme un retour aux sources pour l'actrice. « Je pense qu'il n'y a aucune différence entre Dolmen et Demain nous appartient. La seule différence à mes yeux, c'est le format, et encore ! Demain nous appartient a beau durer 26 minutes, les conditions de tournage de chaque épisodes sont telles qu'on dirait qu'on travaille sur un format 90 minutes », avance-t-elle. Concernant les conditions de tournages, là encore, Ingrid Chauvin est stupéfaite. « Les moyens [de tournage] sont exceptionnels, et ça se ressent à l'écran. Quand je vois les bandes-annonces sur TF1, je suis toujours scotchée. J'ai l'impression de revivre l'époque de Dolmen avec tout ce que ça impliquait à l'époque, c'est génial ! »

Demain nous appartient, du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 !