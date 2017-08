EXCLU – Lou Jean (Betty Moreno) : « Avoir une carrière comme celle de Lorie, ça serait un rêve »

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Après The Voice Kids, vous faites vos premières armes en tant qu’actrice dans Demain nous appartient. Comment avez-vous intégré le casting de la série estivale de TF1 ?

Après The Voice Kids, j’ai présenté mon single « Toutes les chances du monde » à TF1 et ils m’ont proposé de faire le casting de Demain nous appartient, et du coup, je l’ai passé et j’ai été prise.

Qu’est-ce qui vous a plus dans le personnage de Betty ?

Il faut savoir que c’est mon premier rôle à la télévision. J’aime bien son caractère, elle va évoluer, s’ouvrir petit à petit. C’est un personnage qui va suivre une évolution permanente, donc c’est très intéressant à jouer.

Comment s’est passé l’accueil sur le tournage, à Sète ?

J’ai très bien été accueillie par l’équipe. Je suis très bien entourée là-bas, ils sont tous très gentils et il y a une super ambiance. Lorie, Ingrid Chauvin… tout le monde est gentil et attentionné avec moi.

Comment décririez-vous Betty Moreno, le personnage que vous incarnez à l’écran ?

Elle est timide, gentille et elle est très secrète. Elle écrit des chansons en cachette. C’est une fille réservée qui n’ose pas prendre des décisions.

Dans la série, votre grand-père Roch Moreno, joué par Pascal Casanova, vous propulse sur le devant de la scène, conscient de votre potentiel. Quel genre de relation entretenez-vous ?

En effet, Betty est très proche de son grand-père. Il est toujours bienveillant avec lui. Ils sont très fusionnels. Lui a tendance à toujours la protéger car c’est la petite dernière et il sait qu’elle n’a pas trop d’amis. Ils sont très complices.

"Ce que j'aime le plus chez Betty ? Son caractère"

Dans la série, Betty rêve de devenir chanteuse. Mais avant de parvenir à son rêve, son parcours va être semé d’embûches…

Oui, tout n’est pas simple pour elle. Elle doit gérer la pression de ses parents, mais aussi de Lisa, sa rivale. Elle ne veut pas que Betty réussisse. Il y a une rivalité entre elles deux. Lisa est un peu jalouse, parce que moi j’arrive et on va dire qu’elle me voit comme quelqu’un qui va la remplacer et ça l’affecte particulièrement.

Est-ce que Betty va réaliser son rêve : devenir chanteuse ?

Vous verrez, je ne vous dis rien ! (rires)

Dans la série, vous avez un frère et une sœur, des jumeaux. Vos relations semblent conflictuelles, surtout avec votre sœur aînée…

Oui, ma sœur m’embête tout le temps, tout comme mon frère au final. C’est pour ça que mon grand-père me défend. Ils m’embêtent tout le temps parce que je suis la petite dernière.

Cette première expérience à la télévision vous donne-t-elle envie d’avoir d’autres rôles?

Ah oui, j’aimerais beaucoup jouer dans des films et d’autres séries.

Si vous deviez choisir entre la musique et la comédie ?

La musique, même si j’aime beaucoup jouer la comédie.

Une autre chanteuse est présente dans Demain nous appartient. Il s’agit de Lorie dont la carrière s'est envolée au début des années 2000. Ça vous fait rêver ?

Oui, ça serait un rêve d’avoir une carrière comme a pu avoir Lorie. Elle a tellement de succès, ça fait rêver.