Demain nous appartient - Fausse couche, révélations... Ce qu'il faut retenir de l'épisode 20

Anna Delcourt (jouée par Maud Baecker) perd son bébé mais commence à retrouver la mémoire. Après avoir fait une fausse-couche, Anna passe la nuit chez Chloé pour ne pas rester seule. Chez sa sœur, Anna a un flash sur l’explosion du bateau : Elle peut décrire la bombe dans les moindres détails ! Ce n’est pas un rêve, c’est forcément un souvenir qui refait surface. Anna a peur de prévenir la police, elle préfère s’adresser à Martin Constant qui est spécialiste en explosifs. Martin analyse les souvenirs d’Anna et décide d’aller enquêter au mas Vallorta où l’on peut trouver tous les ingrédients qui constituent la bombe. Alors qu’il s’apprête à partir, Anna découvre la relation amoureuse entretenue par Chloé et Martin en surprenant sa sœur et son ex-mari s’embrassant au loin.

Victoire Lazzari (jouée par Solène Hébert) se coupe de sa famille et de ses collègues. La brouille entre Sandrine et Victoire s’intensifie alors que Victoire manque une garde, ce qui déclenche également la fureur de Marianne, la directrice de l’hôpital. Victoire ne comprend pas, elle n’a jamais reçu de mails l’informant du changement de planning! Bastien est formel : non seulement elle l’a reçu mais elle y a répondu. Victoire se pose des questions : qu’est-ce qui cloche chez elle?

Lou Saeed (Rani Bheemuck) essaie de sortir de sa dépression. Aidée par Margot Robert, Lou tente tant bien que mal de s’occuper de Nina mais c’est plus fort qu’elle, elle n’y arrive pas et cela la désespère. Karim l’envoie alors à l’hôpital où Bastien lui diagnostique une maladie fréquente chez les jeunes mamans : la dépression post partum. Il lui prescrit un traitement adapté.

