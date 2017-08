Flore est dans l'impasse, l'état de santé de Judith est critique... Ce qu'il faut retenir de l'épisode 29 !

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Bien qu’agressée et mise en garde de cesser son enquête sur l’atrazine, Anna Delcourt refuse de se laisser intimider. Elle poursuit son travail d’investigation, malgré les recommandations de Karim Saeed et Lucie Salducci. De leur côté, les flics avancent sur la tentative d’assassinat de Léonard Vallorta. L’arme du crime venait du domaine Vallorta. La piste la plus sérieuse les mène jusqu’à … Flore !

Le temps presse pour Judith (Coline Bellin) !

Marianne dépasse ses appréhensions et accepte que sa petite-fille se fasse opérer au sein de son hôpital. La maladie gagne, le moment devient fatidique ! Dans une séquence touchante, la grand-mère explique à sa petite-fille les détails de la transplantation. Ne reste plus qu’à attendre un greffon compatible pour sauver Judith… pas une mince affaire !

Dans quel plan pourri se sont fourrés les jumeaux Moreno ?

La « fête à l’américaine » organisée par Jessica (Garance Teillet) et Dylan (Joaquim Fossi) tourne au fiasco ! Dylan s’est fait racketter sa part de la cagnotte, tandis que Jessica a dépensé la sienne dans l’achat d’une robe. Comment vont réagir les nombreux invités qui ont payé leur place en prévente ? Les jumeaux commencent à paniquer ! Retrouvez Demain nous appartient du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1.