Ingrid Chauvin : Notre combat pour adopter - Un documentaire inédit à découvrir Lundi 10 juin, 23h10 sur TF1

Par Pauline Conseil | Ecrit pour TF1 |

Ingrid Chauvin est l’une des stars les plus populaires du petit écran depuis plus de 20 ans. En témoigne encore aujourd’hui le succès de la série Demain nous appartient qui rassemble tous les jours en moyenne 4 millions de téléspectateurs. La comédienne est aussi devenue, dans le cœur des Français, une maman courageuse ayant dû affronter le décès de sa petite fille à l’âge de 5 mois. Après ce drame et après avoir fait une demande d’agrément pour une adoption, Ingrid a réussi à donner naissance à un deuxième enfant, Tom, âgé de 3 ans aujourd’hui. Mais elle n’a pas abandonné ce rêve qu’elle porte en elle depuis toujours. Celui d’accueillir un enfant abandonné et donner ainsi un petit frère ou une petite sœur à Tom.

EN TOUTE INTIMITÉ

Après 9 mois d’attente et d’étude de leur dossier, la comédienne et son mari ont obtenu Il y a 4 ans, l’agrément qui leur permet de pouvoir adopter. Ingrid Chauvin a accepté de nous ouvrir pour la première fois en toute intimité les portes de son univers, et de la suivre avec son mari dans son quotidien tout au long de leur dernière année d’agrément. Une attente interminable et un compte à rebours qui s’égrène tout au long du film avec une émotion pudique. Chez elle avec son mari et son fils, sur le tournage de la série Demain nous appartient, ou encore lors de ses rares vacances en famille, l’idée ne la quitte pas… Aura t’elle la chance d’accueillir un jour un enfant à adopter pour lui donner tout l’amour qu’elle le souhaiterait ?



TÉMOIGNAGES DE PARENTS

Pour savoir si elle a raison d’espérer et comprendre au plus près le processus de l’adoption Ingrid s’est lancée dans un pèlerinage dans toute la France pour rencontrer ceux qui, comme elle, ont fait le choix de ce parcours semé d’embûches et de rebondissements, mais aussi ceux qui en connaissent tous les secrets Elle découvrira une réalité à laquelle elle ne s’attendait pas : près de 200 000 enfants vivent en pouponnière en famille d’accueil ou en foyer. En France, 13 000 couples ont un agrément et 1200 adoptions nationales et internationales sont recensées par an. En partageant son expérience, ses doutes, ses interrogations, son impuissance et parfois sa colère, Ingrid souhaite apporter un véritable éclairage sur ce projet si beau et si complexe qu’est l’adoption.

Ingrid Chauvin : Notre combat pour adopter, un documentaire inédit à découvrir lundi 10 juin à 23h10