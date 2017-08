INTERVIEW - Clément Rémiens : « J'ai beaucoup de chance »

Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Il n’a que 19 ans et déjà un premier grand rôle à noter sur son CV. Clément Rémiens, originaire de Rousies (Hauts-de-France) joue Maxime Bertrand, l’un des rôles principaux de Demain nous appartient. Après des études de théâtre au cours Florent et plusieurs représentations, le jeune homme donne désormais la réplique à des acteurs reconnus. Une ascension fulgurante et une nouvelle notoriété qui le comblent de bonheur. En exclusivité, Clément Rémiens a accepté de répondre à nos questions. Interview.

MYTF1 – Comment avez-vous décroché le rôle de Maxime ?

Clément Rémiens : On m’a d’abord envoyé un mail pour me proposer le casting mais je ne l’ai pas lu à ce moment-là. Et deux jours avant la sélection, on m’a contacté par téléphone pour avoir de mes nouvelles concernant ce fameux casting. Et c’était celui pour Demain nous appartient. J’ai eu vraiment de la chance qu’ils me rappellent. La suite s’est super bien passée. C’est une super expérience et j’apprends tous les jours…

MYTF1 – Comment s’est déroulée votre arrivée sur le tournage à Sète ?

Quand je suis arrivé sur le tournage, je comptais me faire tout petit. Mais j’ai tout de suite été intégré. Malgré mon âge et la différence d’expérience, tout le monde a été particulièrement à l’écoute. Je me sens super bien ici.

"Au départ, j'articulais beaucoup trop"

MYTF1 – Comment avez-vous appréhendé votre rôle à la télévision, loin de vos habitudes au théâtre ?

Le théâtre et la télévision sont deux choses complètement différentes dans le sens où j’étais vraiment stressé quand je suis arrivé sur le tournage. C’était la première fois que je voyais une caméra en face de moi et que je découvrais des micros (rires). Je ne savais rien du tout de cet univers. C’était aussi difficile pour moi techniquement car je ne m’attendais pas à un tel dispositif. Au départ, j’articulais beaucoup trop et je connaissais tellement mon texte que ce n’était pas forcément naturel (rires).

MYTF1 – Vous jouez un adolescent quelque peu rebelle et engagé. Est-ce un personnage qui vous correspond ?

J’ai beaucoup de points communs avec mon personnage et notamment sur sa découverte du monde et de l’âge adulte. Maxime préfère faire justice lui-même et je soutiens son point de vue. On ne comprend pas forcément le monde adulte lorsqu’on est jeune. Par contre, je m’entends très bien avec mes parents alors que pour le personnage de Maxime, c’est plus compliqué. La protection de l’environnement est aussi quelque chose qui me touche vraiment. Avec un ami, on a un rêve, celui de partir et de construire une énorme cabane dans la nature pour y vivre.

MYTF1 – Dès le début de la saga, Maxime est au cœur de l’intrigue et dans une position difficile (suspecté d’avoir provoqué l’explosion du bateau et donc la mort de deux personnes). Comment avez-vous géré les débuts fracassants de votre personnage ?

J’étais super content de pouvoir défendre un rôle comme celui-ci. Mais j’appréhendais tellement d’arriver sur un projet pareil que j’ai dû gérer mon stress. J’ai beaucoup de chance d’avoir ce rôle. C’est la première fois que je joue un personnage aussi sombre, en tout cas dans un premier temps.

MYTF1 – Y a–t-il une scène qui vous a particulièrement marqué durant le tournage ?

Je dirais l’une des premières scènes que j’ai jouées lorsque je me suis retrouvé chez les flics. Plusieurs comédiens jouaient avec moi dans la même scène (Ingrid Chauvin, Lorie Pester, Samy Gharbi et Alexandre Brasseur). C’était très impressionnant de se retrouver assis face à cette ribambelle d’acteurs (rires). Durant ma première journée de tournage, j’ai aussi eu le droit à une cascade !

"C'est dans mes principes de rester humble"

MYTF1 – Votre personnage est particulièrement apprécié des téléspectateurs. Comment vivez-vous votre nouvelle notoriété ?

Ça a été perturbant au début et surtout un choc. Mes amis et mes parents étaient émus de me voir à la télévision, donc ça m’a beaucoup touché. Quand les gens me demandent de prendre des photos avec eux, je suis super content de leur faire plaisir. On pourrait vite prend la grosse tête, mais c’est dans mes principes de rester humble. Je reçois beaucoup de messages super mignons et j’essaie de répondre à tout le monde mais les journées sont vraiment chargées. J’aimerais vraiment les remercier. Je répondrai à tous les messages avec beaucoup de plaisir !

MYTF1 – Avez-vous envie de poursuivre votre carrière de comédien avec d’autres projets ?

J’adore de plus en plus la télévision et les aspects techniques. Sur le tournage, il y a des cadreurs et des réalisateurs à qui je pose beaucoup de questions car cet angle m’intéresse. Ça me donne vraiment envie de passer, peut-être un jour, derrière la caméra. Je ne pourrai pas choisir entre le théâtre et la télévision, je ne m’enfermerai jamais dans l’un ou l’autre. J’essayerai toujours de trouver de nouvelles expériences. Je n’ai encore jamais joué de pièce de théâtre dans Paris, et je me battrai pour le faire.

