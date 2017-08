INTERVIEW - Franck Monsigny : « Tout comme Martin, je ne m’ouvre pas facilement »

Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Après plusieurs rôles au cinéma, au théâtre et à la télévision, Franck Monsigny est désormais un acteur reconnu. Ce n’est donc pas un hasard s’il a été choisi pour incarner Martin Constant dans la saga Demain nous appartient. Un personnage à la fois mystérieux et attachant. En exclusivité pour MYTF1, le comédien a accepté de répondre à nos questions.

Si le visage de Franck Monsigny vous semble familier, c’est normal. Le comédien âgé de 45 ans enchaîne les projets depuis plus de vingt ans, au théâtre d’abord mais aussi au cinéma. Il a également prêté sa voix à plusieurs personnages de séries télévisées. Une carrière bien remplie, diversifiée et enrichissante, qui lui permet d’appréhender au mieux ce nouveau rôle. Et ça tombe bien puisque pour la première fois, Franck Monsigny a accepté de jouer un personnage plus sombre, celui de Martin Constant. En direct de Sète, là où il passe ses vacances, l’acteur a répondu à nos questions. Interview.

MYTF1 – Comment avez-vous appréhendé ce nouveau rôle ?

Franck Monsigny : Avec joie car Martin est un personnage que je n’avais pas eu l’occasion de travailler. Il est un homme à la fois ambigu, sombre et physique. Il va à la confrontation. Cet aspect du personnage m’a beaucoup plu. J’ai aussi aimé savoir qu’il était un ancien militaire. Il y a beaucoup de nuances de jeu à proposer, entre le dangereux, le mystérieux et l’amoureux. C’est une belle partition.

MYTF1 – Après le théâtre, le cinéma et le petit écran avec une série télévisée, vous voilà embarqué dans une saga quotidienne sur TF1, qu’est-ce qui vous a plu dans ce projet ?C’est le nouveau format. Quand on sait qu’il y a un train qui vient d’être construit, on veut tous être dedans. C’est hyper excitant, il y a un gros challenge. Est-ce qu’on va parvenir à convaincre finalement ? C’est de notre bon travail que va dépendre celui de centaines d’autres personnes. Et ça s’est senti dans la troupe. Notre alliance de comédiens est allée dans le même sens.

MYTF1 – Comment s’est déroulé le casting ?

Je n’ai eu qu’une scène pour appréhender mon personnage. Il a fallu vraiment jouer les mots. Mais j’ai eu la chance de le faire avec Léa Coquin (Directrice de casting) qui est très fidèle car j’ai déjà travaillé avec elle. Elle aime bien nous rappeler et prendre le temps de travailler avec nous.

MYTF1 – Avez-vous apprécié jouer le personnage de Martin ?

Je suis extrêmement critique envers moi-même donc je suis rarement dans le contentement. Les gens qui ont regardé la saga m’ont dit qu’ils avaient vu une autre facette de moi. Ils n’avaient jamais vu cette énergie, cette dangerosité et ce style vestimentaire… Tout était nouveau. On n’avait pas l’habitude de me voir dans ce genre de rôle.

MYTF1 – Vous êtes habitué à des rôles plus enjoués finalement…

J’ai longtemps été abordé pour jouer des personnages bons et lumineux. Ça fait du bien de pouvoir explorer des facettes plus obscures, ce sont nos tiroirs que l’on ouvre. Ce personnage fait partie de moi.

MYTF1 – Comment se sont déroulées vos rencontres avec les différents comédiens et plus particulièrement avec Ingrid Chauvin ?

Ce sont des gens qui sont de bons capitaines, qui donnent le ton de la camaraderie, de l’investissement, de la générosité, de l’humilité… Nous on a simplement à suivre ! Ingrid Chauvin entraîne tout le monde dans son sillon, et il est bon. On s’y jette.

MYTF1 – Vous semblez tous vraiment complices aussi bien sur le tournage que durant vos journées off…

Il y aura une promotion Demain nous appartient, c’est certain. Je suis d’ailleurs en vacances à Sète en ce moment. Et j’ai été saluer les copains. Ça me manquait vraiment.

MYTF1 – Avez-vous des points communs avec votre personnage ?

Oui, mais ils ne sont pas leaders dans ma vie. Tout comme Martin, je ne m’ouvre pas facilement. Je me protège un peu plus.

MYTF1 – Y a –t-il une scène qui vous a particulièrement marqué ? Un fou rire ?

Avec Martin, il n’y a pas eu trop de fous-rires ! Quand on a eu nos scènes plus intimes avec Ingrid, il a fallu les prendre avec légèreté et rigolade. On s’est beaucoup amusé à faire les fous fous ! (rires).

MYTF1 – Après plus de vingt ans de carrière, êtes-vous toujours dans l’apprentissage et la découverte de ce métier ?

Absolument, je continue toujours de travailler. J’ai aussi le théâtre dans ma vie et une compagne qui travaille très bien et autant que moi. Elle a une façon d’aborder le travail qui m’inspire beaucoup. Ce n’est jamais fini. Je ne campe jamais sur mes acquis. La marge de progression est toujours évidente…