INTERVIEW – Solène Hébert : « Je ne suis pas comme Victoire sur le plan amoureux »

Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Son visage vous semble familier ? C’est normal. Avant d’incarner le personnage de Victoire Lazzari dans Demain nous appartient, Solène Hébert a joué le rôle d’Emma dans la série éponyme diffusée en octobre 2016 sur TF1. Après ce projet réussi, la comédienne a obtenu le rôle de la jeune interne à l’hôpital de Sète. Aux côtés de Franck, la jeune femme connaît une véritable déception amoureuse. Heureusement, elle peut compter sur le soutien de son responsable et ami, Bastien Laval joué par Joffrey Platel.

MYTF1 – Comment avez-vous appréhendé ce nouveau rôle après le succès d’Emma ?

Solène Hébert : J’appréhendais plus le format de Demain nous appartient que le projet en lui-même. On tourne les épisodes très vite donc c’est très formateur. On a tous fait des progrès depuis le début des tournages.

MYTF1 – Comment avez-vous réagi lors de votre sélection pour le rôle de Victoire Lazzari ?

J’étais très contente d’avoir à jouer ce personnage. J’essaye de rendre Victoire la plus vivante possible. Je devais au départ jouer le rôle de Gwen, la patronne du Spoon (incarnée par Sandrine Salyeres) et elle devait interpréter le mien. Je trouve Victoire très fraiche, bosseuse, attachante et pleine d’énergie. J’ai beaucoup de plaisir à la faire vivre dans toutes ses péripéties. En plus, elle a des facettes différentes selon ses interlocuteurs.

MYTF1 – Dans Emma, vous deviez jouer un humanoïde. Avec le personnage de Victoire, vous pouvez ajouter des traits de votre personnalité…

J’apporte toujours un peu de moi dans mon personnage. Pour qu’il soit crédible, il faut de la sincérité et ne pas le fabriquer complètement. Avec Victoire, j’essaye de lui rajouter des tics et du mouvement.

MYTF1 – Vous avez tout quitté pour ce tournage, même votre vie à San Francisco…

J’ai maintenant un appartement à Sète. J’adore cette ville, je suis très heureuse de tourner ici. Les gens sont très chaleureux et accueillants.

MYTF1 – Seriez-vous prête à rester dans la région ?

Je ne fais pas de projet… Quand j’essaye, il y a toujours quelque chose qui change. Je ne fais plus de plans ! (rires).

MYTF1 – Comment s’est déroulée votre arrivée sur le tournage ?

Je ne connaissais personne. J’avais seulement rencontré Joffrey Platel lors des essais pour valider notre duo. Aujourd’hui, je suis très contente d’avoir rencontré toute l’équipe. On sort ensemble le soir, on se voit après les tournages. On forme une vraie team.





MYTF1 – Vous vivez depuis le lancement de la saga une relation à la fois passionnelle et compliquée avec Franck, comment avez-vous appréhendé cette histoire d’amour à l’écran ?

J’étais contente de défendre cette idylle. Il y a de nombreuses femmes qui subissent des relations toxiques et nocives. Beaucoup de personnes me disent que mon personnage est naïf et que Victoire se laisse manipuler… Mais dans la réalité, ça se passe souvent comme ça. Une de mes amies sortait avec un pervers narcissique. La personne vous donne tellement d’amour que vous fermez les yeux sur tout le reste.

"Bastien est quelqu'un de très sain"

MYTF1 – Au contraire, de nombreux téléspectateurs adorent votre relation avec votre responsable Bastien…

Grâce au personnage de Victoire, les téléspectateurs peuvent s’identifier à ce qu’elle vit. Bastien est un quelqu’un de très sain. On a une belle complicité en dehors des tournages, et ça se ressent à l’image.

MYTF1 – Dans la vie, quelle amoureuse êtes-vous ?

Je ne suis pas du tout comme Victoire sur le plan amoureux. J’ai toujours vécu de longues histoires d’amour. Ca fait sept ans que je suis avec mon compagnon. Dans la vie, je suis très décidée. Je donne beaucoup d’amour, mais j’en attends en retour. J’ai besoin de vivre une relation saine.

MYTF1 – Victoire a heureusement une sœur sur qui elle peut compter, est-ce aussi le cas dans votre vie ?

J’ai une petite sœur et deux grands frères. Jouer avec Juliette Tresanini est un bonheur. J’adore incarner la petite sœur un peu paumée. Avec mes deux grands frères, j’ai eu une relation différente, plus physique et moins dans l’émotion. Et avec ma petite-sœur, je suis très protectrice. Donc pour une fois, j’inverse les rôles avec le personnage de Sandrine.

MYTF1 – Depuis le début du tournage, y a-t-il une scène qui vous a marqué ?

Peut-être celle dans les premiers épisodes où je suis à l’hôpital avec Bastien. J’avais glissé des menottes dans sa blouse en pensant qu’il était le mystérieux homme de l’hôtel. Et mon casier que je devais ouvrir dans la scène était rempli de menottes et de godes. On s’est bien marré à tourner ça.