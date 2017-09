Interview spéciale rentrée – Lou Jean (Betty Moreno) : « Le jour où j'ai été privée de gala de fin d'année... »

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Quel est votre meilleur souvenir de rentrée des classes ?

Je dirais la rencontre avec mes amis lors de ma rentée en sixième. On est toujours amis depuis, donc c’est quelque chose qui m’a marquée.

Votre pire souvenir de rentrée des classes ?

Je n’en ai pas vraiment. Je n’ai pas de mauvais souvenirs de rentrée des classées.

Qu’est-ce que vous appréhendiez le plus le jour de la rentrée ?

De savoir si j’allais me retrouver avec mes amis dans la même classe ou pas. C’était ma grosse frayeur à chaque fois, et ça l’est toujours. Mais en même temps, j’ai hâte de découvrir ma classe. C’est un mélange de stress et de hâte.

A l’école, tu as tendance à te mettre au premier rang ou au fond de la classe ?

Là où il y a de place (rires). Je préfère quand même être derrière, mais pas tout au fond non plus !

Quelles sont les matières que vous préférez à l’école ?

Ça dépend des professeurs parce que parfois, quand j’ai un bon enseignant, cela me motive à travailler la matière. Je n’ai pas une matière en particulier. J’aime bien le français, l’histoire-géographie et la musique.

Et la matière que vous aimez le moins ?

Les mathématiques.

Un souvenir de spectacle de fin d’année ?

La veille du gala, je me suis coincée mon ongle dans une porte. Du coup, j’avais tellement mal que je n’ai pas pu faire le gala. J’étais vraiment dégoûtée.

Sur votre bulletin scolaire, on dit de vous…

… que je suis une élève sérieuse et qu’il faut que je continue ainsi, avec les Félicitations bien évidemment.

A l’école, vous êtes plutôt amie avec les garçons, les filles, les deux ?

Les deux. J’ai autant d’amis garçons que d’amies filles.

Selon vous, quelle est LA chanson à écouter dans la cour de récréation ?

Il n’y en a pas (rires). Je pense que c’est les chansons du moment, mais il n’y en a pas une en particulier.

Le dicton qui vous suit au quotidien ?

Quand on veut, on peut.