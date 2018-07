Joyeux anniversaire ! Pour les un an de Demain nous appartient, les acteurs racontent leur plus beau souvenir

Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

Demain nous appartient souffle sa première bougie ! Souvenez-vous, le 17 juillet 2017, TF1 lançait la série. Un an plus tard, vous êtes plusieurs millions à suivre quotidiennement les aventures de Chloé et Anna Delcourt, de Karim et Lucie, de Victoire et Sandrine Lazzari, de la famille Moreno, de la famille Vallorta et de tous les autres tous les jours sur TF1 à 19h20.

Pour fêter ce premier anniversaire, les interprètes de vos personnages préférés ont partagé un gros gâteau tous ensemble ! Ils ont aussi dressé le bilan de cette année passée. Avec près de 250 épisodes tournés, les comédiens et comédiennes de la saga ont révélé quels sont les moments les plus marquants sur le plateau, les évolutions de leur personnage respectif mais aussi les séquences cultes qu’ils ont adoré jouer. Alexandre Brasseur, Maud Baecker, Sylvie Filloux, Hector Langevin, Garance Teillet, Joaquin Fossi et bien d’autres encore ont tous des souvenirs de tournage gravés à jamais dans leur mémoire.

Il faut dire qu’en un an, il s’en est passé des choses ! Si vous voulez voir un récap des intrigues de DNA, MYTF1 vous propose une compilation de 6 minutes de toutes les intrigues principales de la série. Et vous n’êtes pas au bout de vos surprises puisque cet été une nouvelle intrigue se prépare pour l’été avec l’arrivée de Vanessa Demouy et Bruno Madinier aux côtés d’Ingrid Chauvin.

