Judith en danger, Victoire s'écharpe violemment, Betty concurrencée... Ce qu'il faut retenir de l'épisode 26 !

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Dans l’épisode de Demain nous appartient diffusé ce lundi, Judith Delcourt est victime d’une intoxication causée par un pesticide interdit. Victoire Lazzari (Solène Hebert) et Franck se disputent violemment tandis que Betty (jouée par Lou remarquée dans The Voice kids) a une nouvelle compagne de cours de chant. Voici les trois points à retenir pour la suite des intrigues…

Sète contaminée, la vie de Judith Delcourt (Coline Bellin) menacée !

Alors que Léonard Vallorta est hospitalisé suite à sa blessure par balle, sa femme Elisabeth (Laure Killing dans la vie) est accusée par Anna Delcourt : un pesticide interdit en France est la cause de nombreuses intoxications et Anna est persuadée que ce sont les vignes des Vallorta qui empoisonnent la ville. Une femme est déjà morte et Judith, la fille de Chloé Delcourt, est gravement touchée !

Victoire Lazzari (Solène Hébert) s’emporte violemment contre Franck !

Victoire raconte à sa sœur, Sandrine Lazzari (jouée par Juliette Tresanini), les mails que Bastien a effacés de son ordinateur. Quand elle rentre chez elle, Victoire demande des comptes à son amant. La discussion tourne à la confrontation et Victoire, effrayée par le comportement de Franck, le menace avec un couteau et le force à sortir de chez elle. Devant le désespoir de sa sœur, Sandrine lui propose de venir s’installer quelques jours chez elle.

Betty Moreno (Lou Jean) fait face à une concurrente !

Betty (interprétée par Lou, de The Voice Kids 3) partage un cours de chant avec Lisa, une autre élève du dragon. Si Betty est fascinée par le talent de la jeune fille, les conseils qu’elle lui donne semble irriter la prof de chant au lieu de lui faire plaisir. Une fourberie de Lisa !

Retrouvez Demain nous appartient du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1.