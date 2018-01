Juliette Chêne sera la nouvelle complice de Victoire

Ecrit pour TF1 |

Demain nous appartient s’apprête à accueillir une nouvelle recrue. En effet, Juliette Chêne rejoint le casting de la série de TF1. La fille du journaliste sportif Patrick Chêne, incarne le rôle de Rachel, "une jeune femme qui va jouer un rôle important dans la vie de Victoire (incarnée par Solène Hébert).

La jeune femme arrive dans la vie du docteur Lazzari le soir du 14 février, c’est-à-dire le soir de la Saint-Valentin, qu’elle n’affectionne pas vraiment. Victoire et la nouvelle venue vont très vite se lier d’amitié. Les deux femmes vont se trouver de nombreux points communs et Victoire va se sentir en confiance avec cette femme si prévenante, douce et bienveillante.



L’actrice de 35 ans avait déjà été aperçue dans une autre fiction de TF1. En effet, elle incarnait Murielle dans l’un des volets de Camping Paradis. Avec Elodie Varlet, elles jouaient un couple homosexuel. Quelques années auparavant, la Parisienne était également apparue dans un volet de Joséphine Ange Gardien. Juliette Chêne était même l’héroïne du cinquantième épisode anniversaire de la franchise, « Joséphine fait de la résistance ».

Retrouvez un nouvel épisode de Demain Nous Appartient, chaque soir de la semaine à 19h20 sur TF1.