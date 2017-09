Karim et Lou divorcent, Betty nouvelle star du lycée, ce qu'il faut retenir de l'épisode 37

Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Dans l’épisode de Demain nous appartient, diffusé ce mardi, tous les regards sont tournés vers Betty (interprétée par Lou Jean), nouvelle star de son lycée. Karim se démène entre son enquête, son attirance pour Anna Delcourt et les virulents coups bas de Lou. Mathieu Vannier semble vouloir sauver les Vallorta avec une idée miracle. Mais pourquoi ?

Betty (Lou Jean) nouvelle star du lycée ! Betty ne comprend pas l’intérêt soudain que lui portent les élèves du lycée. Elle découvre que sa performance dans les rues de Sète a été filmée. Plus que ça, elle fait le buzz et elle est en passe de devenir la nouvelle coqueluche du lycée. Sa sœur Jessica (Garance Taillet) essaye d’en profiter. Jusque-là Jessica avait toujours dénigré Betty dont elle avait honte. Mais devant la nouvelle notoriété de sa petite sœur, Jessica retourne sa veste et essaye de se faire mousser, et lui demande même de faire de la pub pour son blog. Betty ne se laisse pas faire et prend Jessica à son propre jeu !

Karim (Samy Gharbi) et Lou (Rani Bheemuck), le divorce ! Karim, toujours sonné par l’assignation officielle de divorce qu’il a reçu par email, essaye de raisonner Lou. Mais cette dernière ne veut rien entendre. Elle entend bien demander la garde de leur fille, Nina. Face à la détermination de son ex-femme, Karim se rend compte qu’il doit se protéger. Lou, va-t-elle décider de calmer le jeu et recoller les morceaux ou sa jalousie envers Anna Delcourt (Maud Baecker) prendra-t-elle le dessus ? Anna décide de se jeter à l’eau et arrive chez Karim champagne à la main pour célébrer leur duo d’enquêteurs de choc. Déboussolé, Karim refuse ce tête à tête et prend ses distances avec Anna. Arrivera-t-il à sortir indemne et à préserver sa fille de cette guerre de nerfs…

Les Vallorta face au mur ! Après la perte de leur récolte, Flore (Anne Caillon) et Leonard (Patrick Rocca) ne savent pas comment sauver le Mas. Ils ignorent même jusqu’à quand ils pourront assurer les salaires. Les banques leur tournent le dos et leur assurance se désengage. Mathieu Vannier (Rodolphe Couthuis) leur propose une solution miracle… mais pas complètement légale. Léonard est séduit et Bart commence à s’investir en trouvant un nom des plus symbolique pour cette nouvelle cuvée. Quant à Flore, elle ne résiste pas au charme de Vannier, qui lui rappelle étrangement Fabrice, son défunt mari. Mais que cherche Vannier et jusqu’où ira-t-il ?

Retrouvez Demain nous appartient du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1.