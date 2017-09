L'heure de la rentrée a sonné pour les comédiens, ils vous ouvrent les portes des studios

Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Ce soir, TF1 vous propose un nouvel épisode de Demain nous appartient. L’occasion pour les téléspectateurs d’assister à la rentrée des classes de plusieurs personnages. Maxime, Lou, Bart, Margot et les autres reprennent le chemin des cours.

Le 4 septembre est un jour spécial pour de nombreux écoliers, collégiens et lycéens. En effet, la rentrée des classes débutent pour de nombreux Français. L’occasion pour les jeunes comédiens de Demain nous appartient de vous dévoiler les coulisses du tournage et le nouveau décor représentant leur lycée Georges Sand de Sète. Margot Robert, Maxime Delcourt, Bart Vallorta, Dylan, Lou, mais aussi Jessica Moreno se retrouveront dans les couloirs de cet établissement. Et comme en témoigne la vidéo ci-dessous, la bonne humeur sera au rendez-vous. Même Oscar, le squelette du corps humain sera de la partie !

Ce 4 septembre rime aussi avec la rentrée des enseignants. Chloé Delcourt jouée par Ingrid Chauvin sera présente lors de ce premier jour de classe puisqu’elle est prof de Sciences et Vie de la Terre. Et elle gardera un œil sur son fils qui pourrait bien avoir envie de sécher les cours ! Enfin, Sandrine Lazzari alias Juliette Tresanini, dans le rôle de CPE, devra veiller à faire régner l’ordre dans le lycée. Si elle est d’ordinaire très sympa, elle pourrait hausser le ton face aux étudiants.

