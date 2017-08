L'opération de Judith annulée, Anna Delcourt passe à l'attaque... Ce qu'il faut retenir de l'épisode 33 de Demain nous appartient

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Opération annulée entre Judith Delcourt et Bart Vallorta ! Alors que les deux adolescents se préparaient à l’opération, l’intervention est finalement annulée. En cause, une infection contractée par Bart qui risque de mettre en danger Judith et rend la transplantation impossible. Le rayon de soleil n’aura pas fait long feu et la famille Delcourt fait grise mine. Bart, lui, se réconforte auprès de Margot qui, touchée par l’acte courageux qu’il était prêt à faire, l’embrasse.

Anna Delcourt prête à faire vaciller l’empire Vallorta !

La jolie reporter a assez d’éléments pour écrire son article à charge contre le domaine Vallorta, infesté par l’atrazine et certainement à l’origine de l’empoissonnement de la ville de Sète qui a déjà couté la vie à plusieurs habitants. Karim Saeed lui demande une journée avant de le publier, le temps pour lui d’obtenir l’autorisation de perquisitionner chez les Vallorta. Mais Léonard profite de ce temps pour faire disparaître toutes les traces d’atrazine avant que la police arrive.

Un nouveau beau gosse au Spoon !

Gwen et Tristan décident de lancer un nouveau service au Spoon, la livraison à domicile. Les propriétaires font passer des entretiens et engagent Enzo, un charmant jeune homme, qui rend Tristan quelque peu jaloux. Ce qui n’est pas pour déplaire à Gwen, amusée.

