Lenni Kim débarque dans Demain nous appartient le…

Le 23 avril prochain, Mimie Mathy va débarquer dans Demain nous appartient à l’occasion du 200ième épisode du feuilleton emmené par Ingrid Chauvin et Lorie Pester. Une semaine après, les fans pourront accueillir un autre invité. Lenni Kim, le jeune chanteur québécois qui s’est notamment fait connaître grâce à son passage dans The Voice Kids en 2015 et sa très belle deuxième place dans la huitième saison dans Danse avec les stars, fera son arrivée le 1er mai prochain. Ce dernier rejoindra sa camarade Lou (Betty Moreno) avec qui il chante le générique de Miraculous.

Le jeune artiste de 16 ans interprétera Zac, le correspondant canadien de Dylan Moreno (Joaquim Fossi). Alors que Dylan espérait passer plus de temps en tête-à-tête avec Eva, il voit d’un très mauvais œil l’arrivée de ce correspondant encombrant. Et Dylan traîne d’autant plus des pieds que Zac se montre charmant, séduisant ainsi tout le monde sur son passage. Tous les copains de Dylan, sa sœur, son père et même Eva semblent complètement conquis par ce lycéen qui anime également une web radio sous le pseudo de Hard Harry.

Alors que Zac fait l’unanimité auprès des proches de Dylan, ce dernier commence à se méfier. Son instinct lui dit que ce mec cache un truc, il n’est pas net. Mais pour savoir si Dylan est juste jaloux ou s’il a de vraies raisons d’être sur la défensive, il faudra attendre le 1er mai prochain.

